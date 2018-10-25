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Общество

Руководители Пскова – таможенникам: Ваша работа играет важную роль в экономическом развитии региона

25 октября 2018 года, 15:23

Глава города Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Пскова Александр Братчиков поздравляют с Днем таможенника Российской Федерации.

«Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!

От имени депутатов Псковской городской Думы и Администрации города сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем таможенника Российской Федерации!

В нашей стране таможенная служба надёжно стоит на защите экономической безопасности страны и национальных интересов. Сегодня она по праву является одним из действенных механизмов государственного регулирования внешней торговли, пополнения бюджетных поступлений.

Город Псков с давних пор располагается на приграничной территории, где проходят важнейшие международные и транспортные пути. Поэтому ваша работа играет важную роль в экономическом развитии города и области. Благодаря большому опыту и высокому профессионализму вы чётко выполняете поставленные перед вами задачи, ведёте активную борьбу с правонарушениями, контрабандой, наркоторговлей и терроризмом.

Примите искренние слова благодарности за добросовестную, успешную и результативную службу!

Желаем всем сотрудникам и ветеранам Псковской таможни успехов в службе, здоровья, благополучия и счастья».

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