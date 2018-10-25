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Общество

Родителей детей-инвалидов в Псковской области освободили от транспортного налога

25 октября 2018 года, 16:05

Дополнительные налоговые льготы на 2018 год установлены для ряда категорий социально незащищенных жителей Псковской области. Соответствующий областной закон принят 25 октября в ходе 25-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Законопроект полностью освобождает от уплаты транспортного налога одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя), имеющего ребенка-инвалида или трех и более детей в возрасте до 18 лет, среднедушевой доход семьи которого не превышает сумму величин прожиточного минимума на душу населения, устанавливаемого в Псковской области. Налоговые льготы действуют на одно транспортное средство — на легковой автомобиль или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил либо на автобус мощностью до 200 лошадиных сил.

Ранее малообеспеченным многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами предоставлялись пониженные ставки по уплате транспортного налога. Так, налоговой льготой при уплате транспортного налога за 2016 год воспользовались 139 малообеспеченных многодетных семей. Сумма льгот превысила 250 тысяч рублей.

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