По улице Генерала Маргелова 26, 27 и 28 октября ограничат движение автомобилей

В Пскове на периоды с 22.00 часов 26 октября до 02.00 часов 27 октября, а также с 22.00 часов 27 октября до 02.00 часов 28 октября вводится временное ограничение движения транспортных средств в районе железнодорожного переезда 5 км станции Полковая (ул. Генерала Маргелова) на время выполнения ремонтных работ по реконструкции переезда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Работы производятся в ночное время для удобства участников дорожного движения. Объезд будет осуществляться по Старопалкинскому шоссе через поселок Тямша с выездом на переезд 12 км. ст. Моглино и далее по Рижскому проспекту.

Администрация Пскова просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.