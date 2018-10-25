Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Мужчину, забравшего из банкомата чужие деньги, задержали в Великих Луках

25 октября 2018 года, 12:26

Полицейские раскрыли пропажу денег из банкомата, забытых в купюроприёмнике одной из клиенток банка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 11 октября в Великих Луках в торговом центре по проспекту Октябрьскому горожанка решила снять через банкомат 6 тысяч рублей. Она осуществила необходимую в таких случаях операцию, забрала банковскую карту, а вот деньги забыла в купюроприемнике. Это заметил находившийся поблизости 58-летний безработный гражданин и взял их, после чего потратил.

Потерпевшая вспомнила о своих деньгах только, когда уже ехала по делам в городском маршрутном такси. Она вернулась назад, но денег в банкомате не обнаружила. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Раскрыть преступление помогла запись с камеры видеонаблюдения. Подозреваемый установлен. Он дал признательные показания. Ведется проверка.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
20 сентября 09:24

Лжеэлектрик

Под видом работника управляющей компании злоумышленник ворует светильники

Происшествия
12 сентября 10:05

Остался в живых

Грибник провел в лесу неделю без еды и связи

Происшествия / ЧП
6 июля 17:13

Обескровили

После масштабного пожара в усадьбе Строгановых главной задачей специалистов стала подготовка графского дома к зиме, которую он может не пережить