Мужчину, забравшего из банкомата чужие деньги, задержали в Великих Луках

Полицейские раскрыли пропажу денег из банкомата, забытых в купюроприёмнике одной из клиенток банка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 11 октября в Великих Луках в торговом центре по проспекту Октябрьскому горожанка решила снять через банкомат 6 тысяч рублей. Она осуществила необходимую в таких случаях операцию, забрала банковскую карту, а вот деньги забыла в купюроприемнике. Это заметил находившийся поблизости 58-летний безработный гражданин и взял их, после чего потратил.

Потерпевшая вспомнила о своих деньгах только, когда уже ехала по делам в городском маршрутном такси. Она вернулась назад, но денег в банкомате не обнаружила. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Раскрыть преступление помогла запись с камеры видеонаблюдения. Подозреваемый установлен. Он дал признательные показания. Ведется проверка.