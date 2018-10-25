Выставка лоскутной пластики «Мир дольний, мир горний…» открылась в псковском Доме ремесел

- Светлая, праздничная, добрая, интересная выставка, на которой представлены рукотворные произведения художника из Санкт-Петербурга Татьяны Маркеловой, открыта в Доме ремесел, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Уникальность вещей, созданных вручную, разнообразие цветовой гаммы и фактуры ткани притягивает взоры и увлекает в яркий колоритный мир творчества. Полотна, выполненные в технике лоскутной пластики, создаю неповторимую текстильную картину мира, где славянские и восточные сказки переплелись с христианскими притчами и собственными фантазиями автора Татьяны Маркеловой.

В экспозиции выставки представлены текстильные панно всех цветов радуги, выполненные талантливо и с любовью.

Выставка работает до 15 ноября. Информация по тел.: 62-23-34, 66-17-49

Адрес: Дом ремёсел (Некрасова, 8).

Режим работы выставки: вторник-пятница — 11.00-19.00; суббота-воскресенье — 14.00-19.00.