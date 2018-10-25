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Общество

Михаил Ведерников: Благодарю наших таможенников за высочайший профессионализм

25 октября 2018 года, 12:09

Михаил Ведерников поблагодарил псковских таможенников за профессионализм и добросовестный труд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Уважаемые сотрудники и ветераны таможенных органов Псковской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем таможенника Российской Федерации!

Таможенная служба — одно из ключевых ведомств России, которое вносит значительный вклад в обеспечение экономической безопасности страны, защиту национальных интересов и способствует пополнению государственной казны. Только в прошлом году Псковская таможня перечислила в федеральный бюджет более 26 млрд рублей. Уверен, что и дальше псковские таможенники будут также успешно и с полной отдачей выполнять свой служебный долг.

Благодарю наших таможенников за высочайший профессионализм и добросовестный труд. Желаю всем сотрудникам ведомства успехов и всего самого наилучшего!

С праздником!»

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