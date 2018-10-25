Александр Котов: Псковские таможенники с высоким профессионализмом выполняют поставленные им задачи

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил таможенников с профессиональным праздником. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Уважаемые работники и ветераны таможенной службы Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём таможенника Российской Федерации.

Таможенная служба призвана стоять на страже экономических и национальных интересов России. Сегодня таможня по праву является эффективным механизмом по защите суверенитета нашей страны, обеспечению экономической безопасности, созданию условий для стабильного развития государства и укрепления международных связей.

Псковские таможенники имеют большой опыт работы. Честно и добросовестно, принципиально, с высоким профессионализмом выполняют поставленные перед ними задачи.

От всей души благодарю сотрудников и ветеранов Псковской таможни за достойную службу и преданность делу.

Здоровья, удачи, семейного благополучия и успехов в службе на благо Отечества!»