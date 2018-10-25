XVI профессиональный конкурс журналистов Северо-Запада «СеЗаМ 2018» стартовал в Петербурге

25 октября в Санкт-Петербурге открылся шестнадцатый по счету Форум средств массовой информации Северо-Запада. Организатором Форумов выступает Ассоциация средств массовой информации Северо-Запада (АСМИ), объединяющая свыше ста ведущих региональных медиа-структур.

Форум стартует с традиционной церемонии открытия и презентации медийных пространств регионов. Тема медиавыставки этого года «В информационном ракурсе – долголетие».

В первый день форума будет работать дискуссионный клуб «Защита прав журналистов и профессиональная журналистская этика». Модераторами выступят председатель международной ассоциации ньюс-омбудсменов, обозреватель датской газеты «Политикен» Бьерн Шиллинг и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Финалом первого дня форума станет церемония награждения победителей журналистского конкурса «СеЗаМ – 2018». В этом году на соискание премии поступило более 500 работ.

Также в рамках Форума СМИ буду работать профильные площадки, посвященные развитию печатных, электронных средств массовой информации, подготовке кадров для медиасферы, международному сотрудничеству.