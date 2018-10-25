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Общество

Банк России выявил в Псковской области с начала года 134 поддельных банкноты

25 октября 2018 года, 10:36

С января по сентябрь 2018 года в Пскове и Великих Луках было выявлено 97 поддельных купюр номиналом 5000 рублей, 35 - номиналом 1000 рублей и две банкноты по 100 долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество обнаруженных фальшивок уменьшилось на 8,6%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области.

Северо-Западное главное управление Банка России за 9 месяцев 2018 года обнаружило и вывело из обращения в регионе 3933 поддельных банкнот. Это почти на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Основная масса подделок, как правило, очень низкого качества. Они напечатаны на струйном принтере с использованием трафарета и легко могут быть обнаружены. При расчетах наличными гражданам не стоит забывать о защитных признаках банкнот.

В большинстве случаев фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры. Тысячные копируют реже, но при расчетах они используются намного чаще, поэтому вероятность обнаружить их в своем кошельке выше. Банкноты номиналом 500 рублей подделывают редко, а номиналом 5, 10, 50 и 100 рублей – практически никогда, мошенникам это просто невыгодно. В нашем регионе за 9 месяцев 2018 таких фальшивок не обнаружено.

Заместитель управляющего Отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов напомнил, что крупные купюры на подлинность стоит проверять всегда. Особенно важно это делать там, где нет специальных приборов проверки подлинности банкнот: в маленьком несетевом магазинчике, киоске, кафе, на рынке, неизвестной заправке. «Риск возрастает, когда вы продаете что-то за наличные, будь то машина, мебель, электроника или личные вещи. В тоже время, количество и качество защитных признаков растет и проверить деньги на подлинность сейчас может и неспециалист», - советует Валерий Фролов.

Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение показывает защитные признаки в интерактивном формате: сначала их можно посмотреть на экране смартфона и даже сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись на виртуальной купюре, легко проверить все эти признаки на своей реальной банкноте. Скачать приложение можно в AppStore и Google Play.

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