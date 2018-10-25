Бдительность полицейских помогла раскрыть кражу мобильника в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники ППС задержали местного жителя, подозреваемого в краже мобильного телефона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, в ночь на 24 октября экипаж роты ППС ОМВД России по городу Великие Луки находился на маршруте патрулирования. На проспекте Гагарина полицейские заметили, как из кафе вдруг выбежал неизвестный мужчина с телефоном в руке. Заподозрив неладное, они решили поговорить с незнакомцем. Однако тот, увидев полицейских, бросил мобильник на землю.

В кафе стражи порядка выяснили, что у 26-летней посетительницы был похищен телефон. В ходе разбирательства 42-летний великолучанин дал признательные показания. Похищенный телефон изъят. Проводится проверка.