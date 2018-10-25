Лучших поэтов, чтецов и писателей малого жанра выбрали в псковском драмтеатре

В малом зале Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина прошёл финал восьмого конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница-2018», посвящённого Владимиру Маяковскому, 125 лет со дня рождения которого отмечается в этом году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе финала выступили 14 участников конкурса чтецов. По мнению жюри, лучшим чтецом стал Андрей Харитонов, лучшим музыкальным чтецом - Дамир Аверин, лучшим чтецом на иностранном языке признан дуэт Сергея Соловьёва и Антона Ткачёва.

Кроме того, были подведены итоги номинаций, которые оценивались членами жюри заочно. В номинации «Проза» победителем стала Анастасия Сокольникова, на втором месте Екатерина Мазепина, на третьем - Александр Годунов. В номинации «Философская лирика» лучшей стала Диана Константинова, второе место заняла Анастасия Николаева, третье - Елизавета Антонова. Победителем номинации «Экспериментальная поэзия» стала Валерия Андреева, второе место поделили Диана Константинова и Константин Туманов. В «Любовной лирике» автором лучшего произведения признана Валерия Андреева, на втором месте Анна Испавская и Карина Лазаренко. В номинации «Городская лирика» победу одержала Дарья Яковлева, а второе место поделили Валерия Андреева, Диана Константинова и Алина Рудакова.

Концертную программу финала конкурса наполнили выступления шоу-группы «Iris», танцевальной школы «Хоть отбавляй», клуба социально-ориентированного собаководства «Счастливые песы», паркур-трейсеров, музыканта Георгия Баландина и его драм-машины, а также труппы открытого студенческого театра «Ахтеатр» и участника команды проекта «Стихи и песни на границе России».