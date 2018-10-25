Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» ждёт всех желающих

С 26 по 27 октября в Пскове состоится традиционный Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В этом году в мероприятии примут участие 16 фольклорных коллективов из Ленинградской, Тверской и Псковской областей, Республик Белоруссии и Карелии, Латвии, Эстонии, городов Псков и Санкт-Петербург.

26 октября в 11.00 в камерном зале Псковского областного центра народного творчества пройдет круглый стол на тему «Зимние календарные праздники» в рамках культурно-этнографической акции «Сохраним для псковичей народные традиции». Методисты, фольклористы и специалисты по традиционной народной культуре из разных районов Псковской области познакомят коллег со своими исследованиями.

Вечером того же дня в 19.00 состоится молодежная вечёрка «Льняные посиделки». 27 октября в 16.00 в большом зале Городского культурного центра начнется фестивальный концерт «От сердца к сердцу». Более 200 участников представят лучшие образцы традиционной культуры своей земли.

Так, гости фестиваля познакомятся с латышскими и эстонскими народными танцами, белорусскими песнями, наигрышами на цымбалах и других народных инструментах.

Впервые в этом году в фестивальной программе примет участие казачий коллектив. Прозвучат песни на сетоском, белорусском, эстонском языках. Уникальную культуру нашего региона представят коллективы и исполнители из Пскова, Порховского, Пыталовского, Новоржевского Пушкиногорского, Опочецкого районов.

Перед концертом все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов по декоративно-прикладному искусству «Умелые руки» под руководством ведущих мастеров области.