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Общество

Более 220 детей-сирот в Псковской области нашли семьи в 2018 году

25 октября 2018 года, 09:42

В Псковской области более 220 детей, оставшихся без попечения родителей, переданы на различные формы семейного устройства за 9 месяцев этого года. Большая их часть проживает в семьях опекунов и приемных родителей. Об этом «Псковской правде» сообщил в пресс-службе областной администрации.

Таким образом, на семейном воспитании в настоящее время всего находится свыше 2 тысяч ребят, или 90% от общего числа детей-сирот, стоящих на учете.

Продолжает сокращаться региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. С начала этого года он уменьшился на 10%.

В настоящее время в организациях для детей-сирот воспитывается 226 детей, из них большая часть в возрасте от 12 до 17 лет.

Отметим, что на протяжении последних лет Псковская область входит в число регионов-лидеров по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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