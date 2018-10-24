Шахматисты из Псковского района улучшили прошлогодний результат на первенстве России

В Самарской области завершились XVI Всероссийские лично-командные соревнования по шахматам среди учащихся, проживающих в сельской местности, на которых впервые проводилась онлайн-трансляция шахматных партий с 10 досок. Эти соревнования уже стали традиционными в ежегодном календаре Российской шахматной федерации и Федерации шахмат нашей области. В этом году по решению организаторов из Кинель-Черкасского района соревнования перенесли в Красноярский район.

Дополнительно юные шахматисты смогли принять участие в сеансе одновременной игры с международными гроссмейстерами Александром Раецким и Арсением Алавкиным. Для тренеров Александр Раецкий в течение двух дней проводил семинар, который вызвал особый интерес у слушателей.