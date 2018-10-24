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Спорт

Шахматисты из Псковского района улучшили прошлогодний результат на первенстве России

24 октября 2018 года, 16:16

В Самарской области завершились XVI Всероссийские лично-командные соревнования по шахматам среди учащихся, проживающих в сельской местности, на которых впервые проводилась онлайн-трансляция шахматных партий с 10 досок. Эти соревнования уже стали традиционными в ежегодном календаре Российской шахматной федерации и Федерации шахмат нашей области. В этом году по решению организаторов из Кинель-Черкасского района соревнования перенесли в Красноярский район.

Дополнительно юные шахматисты смогли принять участие в сеансе одновременной игры с международными гроссмейстерами Александром Раецким и Арсением Алавкиным. Для тренеров Александр Раецкий в течение двух дней проводил семинар, который вызвал особый интерес у слушателей.

Лидер псковской сборной Александр Николаев в игре с международным гроссмейстером Арсением Алавкиным.
Фото Федерации шахмат Псковской области
Второй год подряд юные шахматисты Псковского района, как победители регионального отборочного этапа, принимают участие в первенстве России среди сельских ребят.

В турнире юношей сыграли 140 шахматистов, а у девушек за призы сразилась 61 участница, представляющие 39 команд из 21 региона России. Сборная Псковского района под руководством педагога «шахматного всеобуча» Стремуткинской школы Светланы Яковлевой выступала в составе Александра Николаева, Рустама Комилова, Максима Кучукова и Алины Смирновой.

По итогам общекомандного зачета первенства России сборная Псковского района смогла занять 22-е место, улучшив свой прошлогодний результат. Лучшей сборной на первенстве России, набрав 26 очков, стала команда Чишминского района Республики Башкортостан. 

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