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Общество

Две фальшивые 5-тысячные купюры обнаружили в финансовых учреждениях Пскова

24 октября 2018 года, 15:36

Две пятитысячные банкноты с признаками подделки обнаружены в областном центре. Их выявили 23 октября в финансовых учреждениях города. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

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