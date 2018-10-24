Названы имена псковских школьников, которые успешно выступили на фестивале «Мой Пушкин»

В октябре на базе Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина прошел 19-й Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин». Его участниками стали 13 делегаций из Московской, Псковской, Оренбургской, Рязанской, Ростовской областей и республики Карелии — всего более 120 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В программу фестиваля вошли конкурсные просмотры, экскурсии, литературно-музыкальная гостиная и ночная квест-игра «Тайны Пушкина».

Участники из Псковской области показали достойные результаты по всем конкурсным направлениям.

Дипломы лауреатов получили театральный коллектив «Маска» из Пушкинских Гор и «Театр трех рам» из Струг Красных.

В номинации «Юные поэты» дипломом второй степени награжден учащийся средней школы № 24 города Пскова Артем Иванов. Лауреатами в номинации «Юные прозаики» стали Александра Иванова (Псковский район), Анна Смирнова и Людмила Кондрашева (Псков). Диплом второй степени получил Михаил Бодров (Псков).

Егор Журавлев и Дарья Петрова (Пушкинские Горы), а также Нина Каталкина (Себежский район) были награждены дипломами второй степени в номинации «Художественное слово».

Высокий уровень подготовки показали исследователи Александра Гринчиншина и Александра Тимофеева (Псковский район), Юлия Степанова (Пушкинские Горы) и Альбина Михайлова (Островский район). Все они были награждены дипломами лауреатов фестиваля «Мой Пушкин».

За сольное вокальное выступление лауреатом конкурса признана Анастасия Григорьева из Пушкинских Гор.