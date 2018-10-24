Запущено онлайн-голосование по проекту «Великие имена России»

В Псковской области в рамках второго этапа проекта «Великие имена России» открыто онлайн голосование. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В настоящее время отдать свой голос за понравившийся вариант названия для псковского аэропорта можно только на сайте проекта «Великие имена России». С 8 ноября проголосовать можно будет еще в социальных сетях, посредством смс-сообщения и методом анкетирования. Голосование ведется по принципу: «один голос — один аэропорт — одно имя».

На первом этапе общественниками и волонтерами из 40 предложенных имен было отобрано 6, которые набрали наибольшее число голосов, рассказал Анатолий Мультах. Среди них — княгиня Ольга, князь Александр Невский, князь Довмонт Псковский, Александр Пушкин, Василий Маргелов, 6-ая рота. Добавить свой вариант имени сможет каждый, чью идею поддержит не менее 500 человек.

Напомним, что с 1 ноября региональная приемная проекта «Великие имена России» будет работать по адресу: Псков, Октябрьский, проспект, д. 11, где жители и гости Пскова смогут узнать любую информацию о проекте и отдать свой голос за понравившийся вариант имени.

В ходе второго этапа проекта (с 22 по 28 октября) будет сформирован лонг-лист с вариантами названий для псковского аэропорта. Затем в период с 29 октября по 7 ноября в ходе социологических опросов определятся тройки лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта.

Результаты общероссийского голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России», который состоится 5 декабря.

Напомним, что аэропорт города Пскова «Кресты» вошел в число 45-ти российских воздушных гаваней, которые в рамках проекта «Великие имена России» планируется назвать в честь выдающихся соотечественников. Сбором предложений занимается Общественная палата Псковской области.