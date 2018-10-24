Псковская область может стать пилотной площадкой новых проектов Внешэкономбанка

Псковская область может стать пилотным регионом для реализации новых программ Внешэкономбанка. Такая договоренность достигнута 23 октября на совещании в структурном подразделении госкорпорации, ООО «ВЭБ-Капитал». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной адзминистрации, по поручению губернатора Михаила Ведерникова в заседании приняли участие его аместитель по экономике Нинель Салагаева и вице-губернатор Вера Емельянова.

Одно из направлений работы ВЭБ — создание Фонда развития городской экономики, который будет включать программы по созданию современной городской среды. Это благоустройство парков, скверов и парковок, заключение энергосберегающих контрактов и создание «умных городов». Сейчас корпорация проводит мониторинг существующей городской среды в регионах и прорабатывает соответствующие проекты.

Планируется, что в Псковской области пилотными площадками станут три псковских парка: Летний сад, Ботанический сад и Детский парк. Зоны отдыха насытят современным содержанием, событийными мероприятиями и сделают местом притяжения горожан.

Второй проект связан с организацией детского летнего отдыха. Он предполагает строительство новых и реконструкцию существующих загородных оздоровительных летних лагерей для создания современной инфраструктуры, где помимо программ отдыха и оздоровления будут реализованы новые образовательные методики, разработанные Министерством просвещения.

Вместе с Псковской областью в пилоте примут участие Нижегородская и Калининградская области. Обязательное условие — участие в реализации проекта инвестора из числа представителей малого и среднего бизнеса, так как средства на реконструкцию Внешэкономбанк выделяет по программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Планируется, что первый переформатированный детский лагерь в Псковском регионе откроется к началу первой летней смены в 2019 году.

Апробированные в Псковском регионе программы впоследствии будут транслироваться на всю Россию.

Вместе с Псковской областью в пилоте примут участие Нижегородская и Калининградская области. Обязательное условие — участие в реализации проекта инвестора из числа представителей малого и среднего бизнеса, так как средства на реконструкцию Внешэкономбанк выделяет по программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Планируется, что первый переформатированный детский лагерь в Псковском регионе откроется к началу первой летней смены в 2019 году.

Апробированные в Псковском регионе программы впоследствии будут транслироваться на всю Россию.