Стали известны полные итоги чемпионата Псковской области по бегу на шоссе

20 октября в Порхове прошел 40-ой Чемпионат Псковской области по бегу на шоссе, Порхов-Красуха, посвященный памяти жертв фашизма. Как сообщили «Псковской правде» в областном комитете по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 280 участников из 16 муниципалитетов Псковской области. Участники соревновались на дистанциях 3, 5, 10 и 21 км.
Итоги общекомандного первенства среди городов:
1 место - г. Великие Луки
2 место - г. Псков
Среди районов:
1 место - Островский район
2 место - Псковский район
3 место - Опочецкий район
Абсолютное первенство на дистанции 10 км у женщин:
1 место - Михайлова Яна (Псковский район)
2 место - Костина Екатерина (г. Псков)
3 место - Позднякова Наталья (г. Великие Луки)
Абсолютное первенство на дистанции 21, 0975 км у мужчин:
1 место - Григорьев Алексей (г. Псков)
2 место - Уткин Илья (г. Великие Луки)
3 место - Макаревич Сергей (г. Невель)