Стали известны полные итоги чемпионата Псковской области по бегу на шоссе

20 октября в Порхове прошел 40-ой Чемпионат Псковской области по бегу на шоссе, Порхов-Красуха, посвященный памяти жертв фашизма. Как сообщили «Псковской правде» в областном комитете по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 280 участников из 16 муниципалитетов Псковской области. Участники соревновались на дистанциях 3, 5, 10 и 21 км.

Итоги общекомандного первенства среди городов:

1 место - г. Великие Луки

2 место - г. Псков

Среди районов:

1 место - Островский район

2 место - Псковский район

3 место - Опочецкий район

Абсолютное первенство на дистанции 10 км у женщин:

1 место - Михайлова Яна (Псковский район)

2 место - Костина Екатерина (г. Псков)

3 место - Позднякова Наталья (г. Великие Луки)

Абсолютное первенство на дистанции 21, 0975 км у мужчин:

1 место - Григорьев Алексей (г. Псков)

2 место - Уткин Илья (г. Великие Луки)

3 место - Макаревич Сергей (г. Невель)