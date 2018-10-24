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Общество

Закончился основной этап проектирования реставрации Окольного города в Пскове

24 октября 2018 года, 11:12

Завершен основной этап проектирования ремонтно-реставрационных работ Окольного города в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Специалисты определили первоочередные участки, которые нуждаются в ремонте и реставрации: стены и башни на набережной реки Великой от Псковского кремля до Покровской башни, участок вдоль улицы Свердлова, Мстиславская башня и Михайловская (Архангельской) башня с фрагментами прясел стен Окольного города.

«Специалисты также зафиксировали современное состояние укреплений, отметив плохую сохранность известнякового камня и практически повсеместное осыпание каменной кладки. Согласно разработанному проекту ремонтно-реставрационных работ, необходимо расчистить поверхность кладки прясел и башен, разобрать границы обрушений, демонтировать слабо держащиеся камни и восполнить утраты, местами заменить кровельное покрытие, закрыть проемы бойниц техническими решетками», — отметили в Северо-Западной дирекции.

Ремонтно-реставрационные работы на части крепостных сооружений Окольного города планируется выполнить до начала 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове летом 2019 года.

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