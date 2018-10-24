Видео: Устанавливается личность карманницы, орудовавшей в великолукских магазинах

Великолукские полицейские просят помочь в установлении личности женщины, подозреваемой в карманных кражах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Великолукские полицейские просят помочь в установлении личности женщины, подозреваемой в карманных кражах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Видео предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Если вам что-либо известно о личности подозреваемой или ее местонахождении, полицейские просят обратиться по телефонам: 8911-387-07-44 (уголовный розыск) или (81153) 5- 27- 94 – дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.