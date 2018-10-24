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Общество

Видео: Устанавливается личность карманницы, орудовавшей в великолукских магазинах

24 октября 2018 года, 10:49

Великолукские полицейские просят помочь в установлении личности женщины, подозреваемой в карманных кражах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Видео предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.


По имеющимся сведениям, с 2017 года эта женщина совершала кражи кошельков с деньгами. Жертвами становились, как правило, лица пожилого возраста. Действовала она обычно в крупных торговых центрах, продуктовых магазинах, а также в магазинах одежды и обуви. Незнакомка подозревается в совершении более десятка подобных краж.

Если вам что-либо известно о личности подозреваемой или ее местонахождении, полицейские просят обратиться по телефонам: 8911-387-07-44 (уголовный розыск) или (81153) 5- 27- 94 – дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

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