На открытие выставки Ирены Панченко «Души две дивные стихии» приглашают псковичей

25 октября в преддверии 80-летия общественного деятеля Псковской области Ирены Панченко в галерее Дар состоится открытие выставки «Души две дивные стихии».

Начало мероприятия в 18.30.

Родилась Ирена Панченко в г. Краслава (Латвия) 6 ноября 1938 года. Она принадлежит к поколению людей, на чью долю выпали война и сталинские репрессии 1949 года в Латвии.

Закончив обучение в средней школе, а затем в педагогическом училище в сибирском городе Омске, она возвратилась в Латвию и начала трудовую деятельность в школе, где проявила незаурядный организаторский талант и уже в 24 года руководила районным Домом пионеров.

В 1968 году, после завершения учебы на филологическом факультете в Великолукском педагогическом институте, она переехала в Псков, где работала корреспондентом областной газеты «Псковская правда», редактором в издательстве «Лениздат» в Ленинграде. С 1971 года - член Союза журналистов СССР. После возвращения в Псков руководила литературной частью Псковского областного драматического театра и была направлена на Высшие театральные курсы при ГИТИСе в Москве. В 90-х гг. прошлого века один за другим печатаются сборники поэзии, прозы и драматургии, её пьесы ставятся во многих театрах страны. В 1992 г. И.Панченко стала членом Союза писателей России. Благодаря известному псковскому художнику Ю.Юрину, который стал её учителем, увлеклась живописью.

Ирена Панченко - известный писатель и художник, чье имя знают не только в России, но и за рубежом. В Латвии также не раз проходили выставки её художественных полотен и литературные встречи с читателями. Она активно продолжает литературную деятельность, успешно занимается художественным творчеством. Около 20 лет руководит объединением художников в Городском культурном центре, при нем открылась и народная мастерская начинающего художника, где знакомятся с азами изобразительного искусства и прикладными ремеслами псковичи разного возраста. Литературная гостиная писателей, задуманная ею более пятнадцати лет назад, ежемесячно собирает десятки людей. Здесь проходят конкурсы, творческие вечера и фестивали. Ирена также руководит очно-заочной школой юных поэтов при областном Доме детства и юношества «Радуга».

Многие годы Ирена Панченко работала на руководящих должностях - директором городского Дома культуры, заместителем председателя Псковского отделения Всероссийского фонда культуры, председателем регионального отделения Союза писателей России. И где бы ни трудилась Ирена Панченко, на своем посту она снова и снова достигала замечательных результатов. Её работа была всегда отмечена поиском нового, разработкой интересных проектов и их успешным решением. О ней не раз писали в центральных и областных изданиях, её имя записано в «Псковскую энциклопедию» и кишу «Летопись славных дел к 1100-летию Пскова», она награждена многими Почетными грамотами области, а также Министерств образования и культуры России.

Ирена Панченко заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный работник общего образования России, лауреат областной премии « Душа земли 11сковской», дважды лауреат премии Администрации Псковской области в рамках Всероссийской программы «Образование» за подготовку творчески одарённых детей. В апреле 2012 г избрана в Общественную палату при губернаторе Псковской области.