Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Очередная 16-я сессия Псковской городской Думы состоится 26 октября

24 октября 2018 года, 10:09

26 октября в 10.00 в Городском культурном центре по адресу: г. Псков, пл. Победы, 1, состоится очередная 16-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. В проект повестки дня сессии включено 26 вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Среди них - о внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Псков», о внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 27.12.2017 №127 «О бюджете города Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В повестке дня сессии - вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, о награждении Почетной грамотой Псковской городской Думы. Планируется, что депутаты рассмотрят законодательную инициативу Псковской городской Думы по внесению в Псковское областное Собрание депутатов проекта Постановления Псковского областного Собрания депутатов «О законодательной инициативе Псковского областного Собрания депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи отмечают праздник стрит-артом
Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
Сегодня отмечают День народного единства
Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 ноября 10:46

Не могу молчать

Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

Общество
30 октября 16:52

В штыки

Чиновники два дня решали, кто должен приводить в порядок солдата Первой мировой на набережной (ВИДЕО)

Общество
30 октября 12:13

Наведём порядок

11 важных вопросов о новой системе сбора и утилизации мусора