Очередная 16-я сессия Псковской городской Думы состоится 26 октября

26 октября в 10.00 в Городском культурном центре по адресу: г. Псков, пл. Победы, 1, состоится очередная 16-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. В проект повестки дня сессии включено 26 вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Среди них - о внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Псков», о внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 27.12.2017 №127 «О бюджете города Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В повестке дня сессии - вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, о награждении Почетной грамотой Псковской городской Думы. Планируется, что депутаты рассмотрят законодательную инициативу Псковской городской Думы по внесению в Псковское областное Собрание депутатов проекта Постановления Псковского областного Собрания депутатов «О законодательной инициативе Псковского областного Собрания депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».