Михаил Ведерников обсудил с Ольгой Голодец готовность Пскова к международным Ганзейским дням

В рамках рабочей поездки в Москву 23 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел ряд рабочих встреч и совещаний. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В частности, глава региона принял участие в заседании федерального оргкомитета по подготовке и проведению в 2019 году в Пскове 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени под руководством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец. Участники подвели промежуточные итоги готовности региона к событию, детально обсудили план культурных мероприятий и ряд проблемных вопросов.

На рабочей встрече с вице-премьером правительства РФ Алексеем Гордеевым поднимались вопросы обращения с ТКО на территории региона и проведения противоаварийных и берегоукрепительных работ в Снетогорском и Мирожском монастырях. Михаил Ведерников также обратился к Алексею Гордееву с просьбой рассмотреть вопрос об утверждении правительством РФ порядка определения платы за посещение особо охраняемых природных территорий. По словам Михаила Ведерникова, в Псковской области такой сбор может быть введен на острове Белов, и взимаемые средства будут дополнительно направляться на развитие Талабских островов.

В министерстве обороны РФ Михаил Ведерников принял участие в рабочем совещании по подготовке и прохождению отопительного сезона в военном городке Остров-3. Со стороны военного ведомства вопросом в «ручном режиме» занимается замглавы Минобороны Виктор Булгаков. Стороны актуализировали мероприятия ранее утвержденной «дорожной карты» и договорились об организации на следующей неделе комиссионного выезда в регион, в рамках которого будут скорректированы сроки и объем предстоящих работ. Сейчас на котельной Остров-3 идут работы по ремонту котлов. До 15 ноября будет отремонтирован котел, который возьмет на себя основную нагрузку во время зимнего периода, а до конца ноября — резервный. Работы не влияют на ход отопительного сезона (он в Острове-3 начался в срок) и качество теплоснабжения поселка. Участники встречи также проговорили возможность поставки в военный городок мобильной котельной для поддержания системы ЖКХ на случай внештатной ситуации.

С президентом компании «Транснефть» Николаем Токаревым губернатор Михаил Ведерников договорился о сотрудничестве в создании кванториума в Великих Луках.