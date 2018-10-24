Молочный рейтинг за 9 месяцев 2018 года составили в Псковской области

С января по сентябрь этого года сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства Псковской области надоили более 158 тысяч тонн молока. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Несмотря на сложные погодные условия (засуху при заготовке кормов), повышение цен на топливо и снижение цены на молоко, псковские аграрии выдерживают уровень надоя молока на уровне прошлого года.

По данным главного государственного управления сельского хозяйства и гостехнадзора, лучшими хозяйствами за девять месяцев стали ООО «Слактис» (8,3 тонны надоя на фуражную корову), крестьянско-фермерское хозяйство Лопотов А. Н. (6,5 тонн), ООО «Добручи-2» (6,5 тонн), ООО «ПсковАгроИнвест» (6 тонн) и ОПХ «Родина» (5,8 тонн).