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Общество

Московскую художницу, нарисовавшую путеводитель по Пскову, выдвинули на «Народное признание»

23 октября 2018 года, 17:55

Художница из Москвы Варвара Леднева, создавшая первый путеводитель по Пскову в картинках, выдвинута на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива». Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции Псковского агентства информации.

Варвара Леднёва - фотокорреспондент, художник-иллюстратор, комиксист, участник множества коллективных и персональных выставок в России, Англии, Италии и других странах. В числе ее работ – серия путеводителей по городам России, выполненных в форме комиксов, а точнее - дневников путешествий в рисунках. Именно такой путеводитель по Пскову недавно вышел в сборнике «Древние из древних».

Больше всего Варвара Леднёва любит путешествовать поездом — в дороге можно и отдыхать, и работать над путеводителем.
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
Летом прошлого года Варвара Леднева побывала в областном центре и рассказала «Псковской правде» о том, где, когда и как создаются рисунки для путеводителей и что больше всего понравилось в путешествии по Псковской области.

- Псков был давней мечтой. Когда я стала осознанно ездить по российским городам, Псков всегда был главным в списке того, что нужно увидеть обязательно. Он не только знаменит своей красотой, но и важный в масштабах России. Иногда бывает, что много слышишь о городе, а приезжаешь – и нет яркого впечатления. Но здесь мы увидели даже больше, чем ожидали! - говорит Варвара.

Напомним, прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание 2018» стартовал 5 октября. Заявки будут приниматься до 12:00 5 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

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