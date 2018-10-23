Против великолучанина возбудили уголовное дело за кражу мобильника

Великолукские полицейские установили местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 11 октября из комнаты общежития по улице Зверева у 38-летней горожанки был похищен мобильный телефон. Причиненный ущерб составил 7 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, женщина обратилась за помощью в полицию.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался не работающий, судимый великолучанин, 1982 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.