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Происшествия

Против великолучанина возбудили уголовное дело за кражу мобильника

23 октября 2018 года, 17:07

Великолукские полицейские установили местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 11 октября из комнаты общежития по улице Зверева у 38-летней горожанки  был похищен мобильный телефон. Причиненный ущерб составил 7 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, женщина обратилась за помощью в полицию.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался не работающий, судимый великолучанин, 1982 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

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