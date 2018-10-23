Псковичи не хотят делать прививки от гриппа

По данным на 20 октября прививки от гриппа сделали только 33,9% жителей Псковской области. Такие данные привел сегодня 23 октября глава регионального Роспотребнадзора Александр Нестерук. По плану до 1 ноября должны были привить 45 % жителей и не менее 75% из групп риска. Псковская область относится к числу 17 регионов, которые получили вакцину от гриппа в полном объеме.

- Мы в отстающих вместе с Чукоткой, - сказал глава областного комитета здравоохранения Игорь Потапов.

Вакцинацию завершили только в Себежском и Пустошкинском районах. Антилидеры: Псков, Гдовский, Новоржевский, Новосокольнический, Опочецкий районы.