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Происшествия

Семейный наркобизнес ликвидировали в Островском районе, организаторы – под стражей (ФОТО)

23 октября 2018 года, 15:51

У жителей Островского района изъяты наркотические средства в крупном размере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Наркополицейскими был задержан 25-летний житель Островского района, подозреваемый в сбыте наркотиков. Этот молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние.

Сейчас в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Полицейские установили, что наркотическое средство с целью распространения он приобрел у своего отца. При задержании и проведении обыска у 55-летнего мужчины в доме обнаружена и изъята большая партия наркотиков растительного происхождения.

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Исследование подтвердило, что изъятое наркотическое вещество является марихуаной массой 214,4 грамма, что составляет крупный размер. В значительном размере изъята также конопля общей массой 18,5 граммов. Возбуждено уголовное дело.

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