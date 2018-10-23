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Спорт

После выступления в Ижевске, псковичка Анна Веселова может попасть на чемпионат Европы

23 октября 2018 года, 17:56

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Анна Веселова заняла 3-е место на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия, завершившихся в Ижевске.

Талантливая Веселова уже в 13 лет получила звание мастера спорта.
Фото из архива спортсменки
На протяжении всего сезона 15-летняя спортсменка демонстрировала одни из лучших технических результатов и теперь претендует на попадание в молодежную сборную для участия в чемпионате Европы, который состоится следующим летом.

Тренирует великолукскую спортсменку Ольга Чернобровкина. 

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