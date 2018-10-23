После выступления в Ижевске, псковичка Анна Веселова может попасть на чемпионат Европы

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Анна Веселова заняла 3-е место на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия, завершившихся в Ижевске.
Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Анна Веселова заняла 3-е место на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия, завершившихся в Ижевске.
Тренирует великолукскую спортсменку Ольга Чернобровкина.