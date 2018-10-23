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Спорт

Восьмерка «Псковских барсов» достойно выступила на Всероссийских соревнованиях по гребле

23 октября 2018 года, 15:53

Завершился летний сезон Студенческой гребной лиги. Финальной точкой стал четвертый этап. Студенческие восьмерки соревновались в рамках Всероссийских соревнований среди студентов по гребному спорту. В первый день соревновались мелкие классы, а уже в субботу и воскресенье определялись победители среди восьмерок.

Четвертый этап проходил в Москве на гребном канале «Крылатское», соревновались студенты на классической олимпийской дистанции 2000 м.

Восьмерка «Псковских барсов» достойно выглядит в вузовском первенстве.
Фото предоставлено Студенческой гребной лигой/
Команда ПсковГУ в составе Евгения Спицына, Тимофея Морозова, Александра Морозова, Александра Ермолина, Евгения Стрельцова, Ярослава Черноока, Андрея Никифорова, Алексея Горелова и Дмитрия Федоренкова в финале «В» финишировала первой и в общем зачете стала 13-й из 32.

Вслед за завершением летнего сезона возобновились внутривузовские соревнования в ПсковГУ и ВЛГАФК на гребных тренажерах.

Координирует проект в Псковской области заслуженный тренер России, призер Олимпиады Сергей Матвеев. 

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