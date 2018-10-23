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Общество

Самого смелого папу определят по итогам дополнительного конкурса на празднике «Маленький чемпион»

23 октября 2018 года, 15:33

Во время праздника «Маленький чемпион» в Пскове на дорожки выйдут не только малыши, но и их папы. Как сообщают организаторы соревнований «Комсомольская правда – Псков», дюжина мужчин станет участниками этого шуточного конкурса под названием «Самый смелый папа».

Согласно условиям, им предстоит проползти на четвереньках к финишу. В общей сложности дорожку нужно будет преодолеть три раза, причём два из них – с игрушкой в руках. Кстати, подобное соревнование проходит в Пскове уже в третий раз.

По итогам двух забегов судьи определят абсолютного победителя, который получит приз. Остальные будут награждены грамотами за участие.

Напомним, семейный праздник «Маленький чемпион» пройдёт в Пскове 11 ноября. Детишек и их семьи ждут в универсальном спортивном комплексе «Олимп».

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