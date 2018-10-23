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Культура

Завтра псковичи встретятся с художниками Петерисом Скайсткалнсом и Иреной Панченко

23 октября 2018 года, 15:02

24 октября в 15.00 в камерном зале Центра народного творчества (Некрасова, 10) состоится творческая встреча «На бесконечности дороги…», главными героями которой станут художник Петерис Скайсткалнс и поэт, прозаик, драматург, художник Ирена Панченко.

В программе встречи: знакомство с творческой биографией Петериса Скайсткалнса и Ирены Панченко, презентация новых литературных сборников, чтение стихов, исполнение музыкальных произведений, вернисаж.

Центр народного творчества приглашает всех желающих.

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