Завтра псковичи встретятся с художниками Петерисом Скайсткалнсом и Иреной Панченко

24 октября в 15.00 в камерном зале Центра народного творчества (Некрасова, 10) состоится творческая встреча «На бесконечности дороги…», главными героями которой станут художник Петерис Скайсткалнс и поэт, прозаик, драматург, художник Ирена Панченко.

В программе встречи: знакомство с творческой биографией Петериса Скайсткалнса и Ирены Панченко, презентация новых литературных сборников, чтение стихов, исполнение музыкальных произведений, вернисаж.

Центр народного творчества приглашает всех желающих.