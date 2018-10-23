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Спорт

Пловчихи Лина Салихова, Юлия Захарова и Каролина Мордовцева успешно выступили в Сыктывкаре

23 октября 2018 года, 15:00

Псковские спортсменки Лина Салихова, Юлия Захарова и Каролина Мордовцева успешно выступили на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного Федерального округа России по плаванию на короткой воде (25 метров).

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, соревнования прошли с 16 по 19 октября в Сыктывкаре.

По итогам состязаний Лина Салихова взяла «золото» сразу в трех дисциплинах: 50 метров брасом (женщины и юниорки), 100 метров брасом (юниорки) и 200 метров брасом (юниорки). Также спортсменка показала второй и третий результат среди женщин, проплыв 100 и 200 метров соответственно.

В свою очередь Юлия Захарова стала лучшей среди женщин в дисциплине «50 метров брас», а также заняла призовые места в комплексном плавании на 100 и 400 метров.

«Бронзу» среди юниорок за плавание вольным стилем на дистанции 200 метров завоевала Каролина Мордовцева.

Всего на соревнованиях в столице Республики Коми собрались около 300 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Республик Карелии и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Участниками состязаний стали мужчины и женщины старше 2003 и 2005 года рождения соответственно, прошедшие отбор на региональных чемпионатах.

Зональные старты являются отборочными на Чемпионат России, который пройдет в Казани с 7 по 11 ноября.

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