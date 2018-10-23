Великолучанка и пскович попытались снять квартиру в интернете и потеряли деньги

В Пскове и Великих Луках горожане, желающие снять жилье, поддались на уловки мошенников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, жительница города на Ловати 22 октября на одном из сайтов в Интернете заинтересовалась объявлением о сдаче квартиры в аренду. Женщина позвонила по указанному телефону. Неизвестная собеседница, представившаяся риэлтером, сообщила, что требуется сначала перевести деньги на определенный адрес. Великолучанка перевела 4500 рублей. После этого на контакт с ней выходить перестали. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка.

Факт мошенничества отмечен и в Пскове. Здесь неустановленное лицо под предлогом продажи телевизионной приставки через интернет-сайт обманным путем завладело денежными средствами гражданина в сумме 9 тысяч рублей. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела выясняются все обстоятельства произошедшего.