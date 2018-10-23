Первые места заняли псковские боксеры на турнире в городе на Ловати

В Великих Луках состоялся Всероссийский турнир по боксу памяти «Заслуженного работника физической культуры» Е.А. Клевцова. В соревнованиях участвовали 159 спортсменов из Санкт-Петербурга, городов Северо-Западного и Центрального федеральных округов России, Беларуси и Эстонии.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, областной центр представляли 9 воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Лидер». В результате у псковичей два первых места и одно второе.

Среди юношей 2003-2004 годов рождения первым в весовой категории до 54 кг стал Сергей Клешков, второе место в весовой категории до 63 кг занял Вадим Иванов. Среди мужчин 2000 года рождения и старше первое место занял Константин Суховский в весовой категории до 52 кг.