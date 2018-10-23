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Происшествия

Пойманы с поличным двое дачных воров, которые промышляли в Псковском районе

23 октября 2018 года, 13:05

В Псковском районе с поличным задержаны двое жителей областного центра, которые подозреваются в дачных кражах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в дневное время 22 октября из дачного дома в одном из садоводческих товариществ Псковского района была совершена кража «болгарки», а также электрической и циркулярной пил.

Подозреваемых в совершении данной кражи полицейские задержали с поличным, когда незнакомцы на автомашине «ВАЗ» попытались скрыться. Похищенное изъято.

Задержанными оказались двое псковичей, 1986 и 1996 годов рождения, оба ранее судимые за кражи. Они дали признательные показания. Фигуранты подозреваются и в другой краже, совершенной ранее из другого дачного дома в этом же садоводческом товариществе. Тогда путем был похищен сварочный аппарат.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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