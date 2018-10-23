Исполнительные органы госвласти Псковской области предлагают переименовать

Губернатор области Михаил Ведерников внёс в региональный парламент законопроект о переименовании исполнительных органов государственной власти Псковской области. Глава региона предложил установить для органов исполнительной власти единую форму наименований – комитеты, для подразделений аппарата администрации области – управления, секретариаты и представительство. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По мнению автора законодательной инициативы, существующее в Псковской области многообразие форм наименований органов госвласти и подразделений администрации не обосновано и не даёт чёткого понимания, какое название следует применять при создании того или иного органа или подразделения. Предложенное разграничение сделает для граждан и организаций систему исполнительной власти области более понятной.

«Кроме того, использование в наименованиях органов исполнительной власти области формулировок «государственные», «главные государственные» утяжеляет их названия, делает такие названия затруднительными для восприятия и запоминания, лишено юридической и практической целесообразности», - отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному в областное Собрание, увеличения финансирования по существующим видам расходов или введение новых видов расходов областного бюджета в связи с переименование органов государственной власти региона не потребуется.

Проект закона 24 октября будет рассмотрен комитетом по законодательству и местному самоуправление, коллегиальное решение депутатский корпус примет в четверг на 25-й сессии регионального парламента.