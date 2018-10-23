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Общество

Почти полтонны мясной продукции без холодильника пытались провезти в РФ из Белоруссии

23 октября 2018 года, 10:36

В ходе проведения ветеринарного контроля в пункте пересечения Государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке в деревне Долосцы Себежского района пресечена попытка ввоза в страну 430 килограммов готовой мясной продукции в ассортименте. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз пытались ввезти в страну автомобильным транспортом из Республики Беларусь с нарушением норм ветеринарного законодательства.
Фото предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Должностные лица Управления Россельхознадзора обнаружили, что на товары: телячьи сосиски, сельтисон мясной, свиные шпикачки, продукт из свинины и ветчина отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара. Инспекторы ведомства также зафиксировали нарушение ветеринарно-санитарных правил перемещения партии продукции, транспортировка груза осуществлялась в автомобиле, не оснащенном холодильным оборудованием и средствами контроля температурного режима.

Перемещение партии мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар возвращен в Республику Беларусь.

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