Почти полтонны мясной продукции без холодильника пытались провезти в РФ из Белоруссии

В ходе проведения ветеринарного контроля в пункте пересечения Государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке в деревне Долосцы Себежского района пресечена попытка ввоза в страну 430 килограммов готовой мясной продукции в ассортименте. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.