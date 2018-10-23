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Общество

Жители Псковской области покажут свои таланты на Парадельфийских играх в Ижевске

23 октября 2018 года, 09:59

Делегация Псковской области представит регион на Вторых Международных Парадельфийских играх, которые пройдут с 11 по 17 ноября в столице Удмуртской Республики Ижевске. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В состав сборной вошли 13 человек с ограниченными возможностями здоровья из Пскова, Псковского, Пустошкинского и Себежского районов — участники художественной самодеятельности областных организаций, которые прошли региональный отборочный тур. Они покажут свои таланты в пении и игре на инструментах, поэзии, жестовой песне и изобразительном искусстве (резьба по дереву, плетение из бересты, картины акварелью, травоплетение).

Ожидается, что всего на Парадельфийские игры приедут более 1,5 тыс человек из 50 субъектов Российской Федерации и 20 стран мира. Творческие состязания пройдут по 29 номинациям в восьми видах искусства.

Игры проводят Национальный Парадельфийский комитет России и правительство Удмуртской Республики при поддержке фонда президентских грантов, министерства культуры РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ и общественные организации инвалидов России и мира.

Парадельфийские игры — инклюзивные состязания людей с ограниченными возможностями здоровья в области высших достижений в различных видах искусства. Главная цель — приумножение ценностей художественной культуры современного общества, сохранение и развитие национальных культурных традиций стран и народов. Первые Парадельфийские игры прошли в Москве в 2016 году.

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