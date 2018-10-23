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Общество

Выездная приёмная прокурора Псковской области будет работать завтра в Себеже

23 октября 2018 года, 09:42

В среду, 24 октября, с 12.00 до 13.00 в Себеже Псковской области будет работать мобильная приемная прокурора области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет прокурор области Сергей Белов, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в прокуратуре Себежского района по адресу: Себеж, ул. Ленинская, д. 31.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(81140) 21-401 (прокуратура района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).

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