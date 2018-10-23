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Общество

Изменилось время заезда в псковский аэропорт автобуса по маршруту №4

23 октября 2018 года, 09:38

В связи с изменением времени отправления самолета «Псков – Москва» (теперь вылетает на полтора часа раньше - в 14:25. Посадка в Москве - в 15:45) с 23 октября изменяется расписание автобуса по маршруту №4 в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Автобус №4 по рабочим дням отправляется с ул. Рокоссовского в 12.09, в 12.45 прибывает в аэропорт.

По выходным дням отправление от ул. Рокоссовского в 12.13, прибытие в аэропорт в 12.49.

Также корректируется расписание «Аэроэкспресса». Отправление с остановки «ул. Западная» в 12.28, прибытие в аэропорт в 13.00.

Отправление для доставки пассажиров рейса «Москва – Псков» осталось неизменным.

По рабочим дням автобус из Учхоза на 13.31 заезжает в аэропорт в 13.42, забирает пассажиров рейса «Москва -Псков» и далее двигается в центр города.

По выходным дням автобус из Учхоза на 13.33 заезжает в аэропорт в 13.44.

Напомним, пассажиры могут воспользоваться услугой доставки на «Аэроэкспрессе» - комфортабельном автобусе «Мерседес Спринтер». Маршрут проходит от аэропорта по Октябрьскому и Рижскому проспектам, улицам Коммунальной, Балтийской и в обратном направлении. Перевозка организована по технологии мультимодального билета. При покупке билета на самолёт пассажир может воспользоваться услугой доставки на комфортабельном автобусе. В автобусе имеется кондиционер, вместительное багажное отделение, видеоэкран, индивидуальное освещение, полки.

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