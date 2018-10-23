Женщины-насильницы задержаны в Пскове и заключены под стражу

В Пскове задержаны две женщины, подозреваемые в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении знакомой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, к преступлению причастны две знакомые потерпевшей, которые в ночь на 21 октября 2018 года, отмечая день рождения в арендованном на сутки доме в Пскове, совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время две женщины задержаны в процессуальном порядке.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.