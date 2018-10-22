Началось восстановление сорванной в 2015 году кровли за Троицким собором (ФОТО)

Мастера из Архангельска отличаются тем, что используют ручную обработку древесины по старинным плотницким технологиям. Например, используют скобель – старинное орудие плотников в виде прямого или изогнутого ножа с рукоятями на концах, предназначенное для очистки брёвен от коры.

Одновременно идут противоаварийные работы на смотровой площадке в устье Псковы, которая уже не один год закрыта по техническим причинам и ведутся ремонтные работы по замене деревянных конструкций на всходе у башни Святых ворот.

В планах реставраторов работы по замене деревянной кровли над палаткой над Великими (Троицкими) воротами.

Напомним, Псковский и Изборский музеи-заповедники объединят и после этого придадут объединенному учреждению культуры федеральный статус. Об этом стало известно в августе нынешнего года во время приезда в Псков министра культуры России Владимира Мединского.