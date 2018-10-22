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Общество

Началось восстановление сорванной в 2015 году кровли за Троицким собором (ФОТО)

22 октября 2018 года, 16:43

В Псковском Кремле начались ремонтно-реставрационные работы по возведению кровли на западной стене в северной части. Кровля у башни Кутекрома пострадала на этом участке на протяжении 82 метров во время урагана в декабре 2015 года. Работы проводятся компанией по реставрации памятников истории и культуры АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга.

Работы по дереву ведутся субподрядчиком под руководством мастера ООО «Поморская плотницкая школа» Андрея Богомазова.
Фото из группы «Псковского кремля» во ВКонтакте
Работы по дереву ведутся субподрядчиком под руководством мастера ООО «Поморская плотницкая школа» Андрея Богомазова.
Фото из группы «Псковского кремля» во ВКонтакте
Работы по дереву ведутся субподрядчиком под руководством мастера ООО «Поморская плотницкая школа» Андрея Богомазова.
Фото из группы «Псковского кремля» во ВКонтакте
Работы по дереву ведутся субподрядчиком под руководством мастера ООО «Поморская плотницкая школа» Андрея Богомазова.
Фото из группы «Псковского кремля» во ВКонтакте
Работы по дереву ведутся субподрядчиком под руководством мастера ООО «Поморская плотницкая школа» Андрея Богомазова.
Фото из группы «Псковского кремля» во ВКонтакте
Работы по дереву ведутся субподрядчиком под руководством мастера ООО «Поморская плотницкая школа» Андрея Богомазова.
Фото из группы «Псковского кремля» во ВКонтакте
Работы по дереву ведутся субподрядчиком под руководством мастера ООО «Поморская плотницкая школа» Андрея Богомазова.
Фото из группы «Псковского кремля» во ВКонтакте
Мастера из Архангельска отличаются тем, что используют ручную обработку древесины по старинным плотницким технологиям. Например, используют скобель – старинное орудие плотников в виде прямого или изогнутого ножа с рукоятями на концах, предназначенное для очистки брёвен от коры.

Одновременно идут противоаварийные работы на смотровой площадке в устье Псковы, которая уже не один год закрыта по техническим причинам и ведутся ремонтные работы по замене деревянных конструкций на всходе у башни Святых ворот.

В планах реставраторов работы по замене деревянной кровли над палаткой над Великими (Троицкими) воротами.

Напомним, Псковский и Изборский музеи-заповедники объединят и после этого придадут объединенному учреждению культуры федеральный статус. Об этом стало известно в августе нынешнего года во время приезда в Псков министра культуры России Владимира Мединского.

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