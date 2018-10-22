Светлана Баранова: Все очень тепло отзываются о Псковской земле и уезжают отсюда с неизгладимыми впечатлениями

С начала учебного года в рамках Национальной программы развития детского туризма «Моя Россия» в Псковской области побывали более тысячи российских школьников. Десятки детских экскурсионных групп прибыли из Владимира, Рязани, Твери, Волгограда, Нижнего Новгорода и других регионов. Например, в настоящий момент с достопримечательностями Псковской земли знакомятся учащиеся музыкальных и художественных школ сразу из нескольких городов Подмосковья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Усилиями губернатора Михаила Ведерникова Псковская область стала единственным регионом, который повторно участвует в Национальной программе развития детского туризма в качестве принимающей стороны. Договоренность о продолжении сотрудничества была достигнута главой региона на встрече с заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой в марте этого года.