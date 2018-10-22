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Общество

Светлана Баранова: Все очень тепло отзываются о Псковской земле и уезжают отсюда с неизгладимыми впечатлениями

22 октября 2018 года, 16:22

С начала учебного года в рамках Национальной программы развития детского туризма «Моя Россия» в Псковской области побывали более тысячи российских школьников. Десятки детских экскурсионных групп прибыли из Владимира, Рязани, Твери, Волгограда, Нижнего Новгорода и других регионов. Например, в настоящий момент с достопримечательностями Псковской земли знакомятся учащиеся музыкальных и художественных школ сразу из нескольких городов Подмосковья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Усилиями губернатора Михаила Ведерникова Псковская область стала единственным регионом, который повторно участвует в Национальной программе развития детского туризма в качестве принимающей стороны. Договоренность о продолжении сотрудничества была достигнута главой региона на встрече с заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой в марте этого года.

Впервые регион принимал детей в рамках Национальной программы «Моя Россия» в 2016 году.
Фото участника проекта «Моя Россия»
В этот раз для российских школьников подготовлен двухдневный туристический маршрут «Серебряное ожерелье», который специально разработан к 800-летию князя Александра Невского. Тематические экскурсии детей ждут в Пскове, Изборске, Порхове и Печорах. Планируется, что до середины ноября в рамках общероссийской программы Псковскую область посетят около 1,5 тыс детей.

«Для многих ребят это единственная возможность познакомиться с нашим регионом. К нам едут не только победители различных олимпиад и конкурсов, но и дети-сироты. Все очень тепло отзываются о Псковской земле и уезжают отсюда с неизгладимыми впечатлениями. Особенно сильный отклик — от посещений памятников истории, связанных с Великой Отечественной войной», — отметила региональный оператор программы Светлана Баранова.

Напомним, «Псковская правда» снова проводит конкурс селфи, эссе и рисунков среди участников программы. Победитель в номинации «Селфи» получает смартфон. Победитель в номинации «Рисунок» — семейный двухдневный тур в Псковскую область на двух взрослых и двух детей от турбюро «Континент». За лучшее эссе — сертификат на двухдневное проживание в семейном номере на двоих взрослых и двоих детей в загородном отеле «Плесков».

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