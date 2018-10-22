Псковичам напомнили, что МЧС России предоставляет госуслуги в электронном виде

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» напоминает гражданам о возможности получения госуслуг в электронном виде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

На Едином интернет-портале государственных и муниципальных услуг реализован сервис подачи заявлений в электронном виде:

- по государственной регистрации (снятию с учета) маломерных судов;

- по замене удостоверений на право управления маломерным судном;

- по получению выписки из реестра маломерных судов.

Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал имеет свои преимущества: упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой полезной информации; информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению; заявление о предоставлении государственных и муниципальных услуг можно подать практически не выходя из дома или не покидая рабочего места.