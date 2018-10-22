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Происшествия

Кражу алкоголя и автомобиля раскрыли великолукские стражи порядка

22 октября 2018 года, 14:36

В Великих Луках полицией раскрыты кражи, в совершении которых подозреваются молодые люди. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, вечером 18 октября из магазина по улице Вокзальной была похищена литровая бутылка виски известного производителя. Сотрудниками полиции установлены двое подозреваемых. Это - местные учащиеся, 2001 года рождения. Они дали признательные показания. Проводится проверка.

Здесь же в городе на Ловати в период с 16 по 18 октября со двора дома по набережной Л.Шмидта была совершена кража автомобиля «Ока». В этом противоправном деянии подозревается 14-летний подросток. Машина найдена и возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело.

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