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Общество

Tele2 увеличила скорость мобильного интернета в три раза

22 октября 2018 года, 12:21

- Мы хотим быть любимым мобильным оператором, чтобы с нами не хотелось расставаться ни в бизнесе, ни на отдыхе, ни днем, ни ночью, в рамках разумного, конечно. И мы работаем над этим, - озвучила главную цель компании коммерческий директор псковского филиала Tele2 Ольга Воеводина на пресс-конференции, посвященной итогам года работы 4G оператора в регионе.

И любить оператора есть за что. По результатам исследования компании «Ромир», Tele2 лидирует по скорости обслуживания клиентов в call-центре.

Клиенты получают ответ контактного центра в среднем за полторы минуты.  Это в два раза быстрее, чем у ближайшего конкурента.

Ольга Воеводина,
коммерческий директор псковского филиала Tele2 
Благодаря предоставлению качественной связи и активному развитию сетей с поддержкой скоростного интернета оператор за 2018 год увеличил не только количество абонентов, но и количество активных пользователей Интернета.

Псковичи все чаще покупают смартфоны, ведь это и «офис», и «кошелек» и площадка для общения – все в одном устройстве.

- Сейчас главный фактор выбора оператора - это хорошее качество мобильного Интернета, - пояснила Ольга Воеводина.

По индексу NPS, то есть, готовности рекомендовать оператора, компания Tele2 занимает первое место.

За год Tele2 провела технические работы в 24 населенных пунктах. Расширение сети коснулось населенных пунктов: Алоль, Валуево, Молочково-Дубенец и других. Потребление трафика выросло в два раза, а скорость передачи данных – в три.

Прибавим к вышесказанному возможности конструировать свой тариф и переносить не потраченные остатки пакета, «SOS-пакет» при нулевом и отрицательном балансе, который автоматически и бесплатно подключается; свежайший тариф «Мой безлимит», а также другие фишки в виде чашки кофе в салоне связи, автобусов с wi-fi, онлайн-парка в Дни города, поддержки некоммерческих общественно значимых проектов, - все это позволяет Tele2 заметно выделяться на «взрослом» устоявшемся рынке телекоммуникаций.

КСТАТИ

Самые «качающие» Интернет-пользователи оказались владельцами iPhone 6 и SE, больше всего в компании абонентов со знаком зодиака Овен, а меньше всего Стрельцов.

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