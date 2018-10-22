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Общество

Для врачебно-физкультурного диспансера Псковской области закупается оборудование

22 октября 2018 года, 11:55

Объявлена закупка оборудования для врачебно-физкультурного диспансера Псковской области. Соответствующие заявки размещены в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Диспансер оснащается согласно установленному Минздравом перечню оборудования. В общей сложности нам поставят более 60 различных наименований техники. Это оборудование для восстановительного лечения и диагностики, включая ультразвуковые приборы и рентген», — рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Детской областной клинической больницы Елена Пугачева.

На эти цели в ответ на обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выделен почти 31 млн рублей из резервного фонда президента Российской Федерации.

Также для диспансера уже закуплена мебель.

Кроме того, в настоящее время проводится работа по формированию коллектива врачей, в том числе узких специалистов для нового медицинского учреждения.

В декабре в помещениях спортивного комплекса «Олимп» планируется завершить косметический ремонт.

Главная задача врачебно-физкультурного диспансера — комплексная диагностика здоровья всех, кто занимается физкультурой и спортом. До сих пор отсутствие такого диспансера создавало для спортсменов целый ряд проблем: от общих очередей в поликлиниках до бесконтрольных нагрузок во время тренировок.

На первом этапе врачебно-физкультурный диспансер будет структурным подразделением Детской областной клинической больницы, а в дальнейшем станет автономным медицинским учреждением.

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