Неповторимую текстильную картину мира представит псковичам художник из Петербурга

24 октября в 17.00 псковичей приглашают на открытие выставки «Мир дольний, мир горний…». Художник из Санкт-Петербурга Татьяна Маркелова создаёт неповторимую текстильную картину мира, где славянские и восточные сказки переплелись с христианскими притчами и собственными фантазиями автора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного центра народного творчества.

«Я счастливый человек… на моих картинах расцветают деревья, встречаются невиданные звери, поют ангелы, оберегая нашу землю. Они мои, но я делюсь ими со всеми.

Я Таня Маркелова. Художник по образованию. Лоскутной техникой занимаюсь почти четверть века. Всё началось с того, что захотелось сотворить живопись при помощи тканей, опираясь на древние традиции, перед которыми неустанно преклоняюсь.

Окончила училище Серова, скульптурное отделение, затем худграф университета Герцена. Мне повезло на наставников. Именно благодаря им, я стала такой, какая есть».

Вернисаж состоится в выставочном зале Дома ремёсел (ул. Некрасова, дом № 8, II этаж).